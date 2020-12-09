Челябинский мэр-коррупционер получил шанс выйти из-за решетки

Задержанный ФСБ Геннадий Васьков вновь решил воззвать к гуманности суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший мэр Миасса (Челябинская область) Геннадий Васьков получил шанс досрочно покинуть колонию строго режима, где отбывает наказание по коррупционной статье. Об этом сообщили URA.RU в Калининском районном суде Челябинска

«Ходатайства о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания, кроме принудительных работ, поступили в суд. Они переданы в производство судье, дата заседания пока не назначена», — пояснили URA.RU в суде. Связаться с представителями Васькова не удалось.

При положительном решении суда, остаток срока Васькову могут заменить исправительными работами (уборкой улиц или чем-то подобным), либо ограничением свободы. В любом случае это предполагает, что Васьков покинет колонию и сможет проживать, например, в общежитии. Ранее бывший чиновник уже пытался добиться условно-досрочного освобождения (УДО). Адвокаты оспорили отказ в областном суде, но не нашли там понимания.

В 2018 году Васькова задержали сотрудники ФСБ в его собственном кабинете. Поводом стало приобретение заведомо негодного помещения для детсада «Умка» за 24 млн рублей — это втрое больше, чем оно вообще стоило. Мэра отдали под суд по обвинению в превышении полномочий с причинением тяжких последствий и покушении на получение взятки. Гособвинитель требовал для Васькова пять лет колонии строгого режима и штраф в 10 млн рублей. Однако приговор оказался гуманным: 3,5 года колонии общего режима и штрафа в 1 млн рублей. Принятым в ноябре 2019 года решением остались недовольны обе стороны, обжаловав его в вышестоящей инстанции.