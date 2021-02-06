Юрист уточнил, кому грозят рейды по проверке квартир

Юрист назвал условие для проверки квартиры на предмет перепланировки Фото: Анна Майорова © URA.RU

Рейды по проверке квартир коснутся россиян, сделавших перепланировку. При этом на них должна поступить жалоба от соседей. Об этом заявил генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

«Панельные дома не рассчитаны на переоборудование, и в принципе снос любой стенки является сносом несущей стены, которая может повредить конструктиву всего дома. Как правило, такие ремонты не проходят незаметно, и соседи четко слышат, как сносится несущая стена, весь дом ходит ходуном. Их жалобы часто становятся сигналом к действиям со стороны проверяющих органов», — передает слова юриста «Прайм».

Петропольский подчеркнул, что массовых проверок не ожидается. Юрист уточнил: если в квартире выявят незаконную перепланировку, жилинспекция выдаст предписание, согласно которому хозяин должен будет восстановить стену. При этом речь идет о капитальном восстановлении с железобетонными конструкциями.

Ранее сообщалось, что 21 января в России начались массовые рейды для выявления перепланировок. Однако Мосжилинспекция опровергла эту информацию, объяснив, что такие проверки незаконны, пишет «Национальная служба новостей».