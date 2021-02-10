Литва отказалась арестовывать соратника Навального по запросу РФ

Правительство Литвы отказалось выполнить постановление российского суда об аресте главы сети штабов Алексея Навального — Леонида Волкова. Об этом заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.
«Использование международных инструментов для политически мотивированного преследования — неправильная практика», — цитирует министра Associated Press. Она также напомнила, что Конституция Интерпола запрещает использовать организацию в политических целях и высказала сомнение в членстве России в этой организации.
10 февраля Басманный суд Москвы заочно арестовал Волкова. Следователь просит заключить его под стражу на два месяца. Соратника Навального подозревают в вовлечении в несанкционированные митинги несовершеннолетних. Его объявили в международный розыск.
В городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля прошли незаконные митинги в поддержку Навального. Поводом для организации акций считается задержание блогера Алексея Навального за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Позже Волков заявил, что соратники блогера не будут проводить до весны, но вскоре анонсировал новый несанкционированный митинг.
Подписывайтесь на URA.RU в