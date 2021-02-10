В Красноуфимске объявили карантин по гриппу и ОРВИ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Карантин по гриппу и ОРВИ, объявленный властями Красноуфимска (Свердловская область), может быть снят уже в ближайшие дни. Как сообщили URA.RU в региональном оперштабе по борьбе с эпидемией, это может произойти до срока, указанного в постановлении мэра Вадима Артемьевских.

«В ближайшие дни профильные областные органы власти и специалисты Роспотребнадзора совместно с руководством муниципалитета оценят динамику заболеваемости и при ее снижении вернут к штатной работе образовательные учреждения, в которых уровень заболеваемости ОРВИ невысок. Это возможно ещё до 17 февраля — то есть до того срока, который указан в документе», — прокомментировали в оперштабе.

Уже сегодня принято решение об ослаблении карантинных мероприятий. В частности, из постановления исключен пункт о недопуске на работу людей без прививки от гриппа. «Ни о росте заболеваемости COVID-19, ни о циркуляции гриппа в Красноуфимске речи не идет. Ситуация с заболеваемостью ОРВИ в Красноуфимске на прошлой неделе имела тенденцию к росту. В настоящее время она стабилизировалась», — отметили в оперштабе, уточнив, что объявление карантинных ограничений находится в ведении местных властей.

«Также стоит отметить, что большинство ограничений, о которых говорится в документе, уже введены ранее и продолжают действовать в связи с распространением коронавируса. Новации здесь нет», — резюмировали в оперштабе. Как писало URA.RU, накануне мэр Красноуфимска Вадим Артемьевских выпустил постановление, которым объявил в городе тотальный карантин. В его рамках людям, не привитым от гриппа, было запрещено появляться на работе, а школьников перевели на дистанционное обучение. Кроме того, в городе запретили проведение массовых мероприятий, в том числе — спортивных. Между тем, в ближайшую субботу, 13 февраля состоится всероссийская лыжная гонка «Лыжня России».