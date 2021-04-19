Баталии главных шахматистов мира были прерваны в марте 2020-го — из-за пандемии коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

В отеле Hyatt в Екатеринбурге возобновили турнир по шахматам, победитель которого сыграет с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном за титул лучшего шахматиста планеты. Этот турнир был прерван весной прошлого года из-за пандемии коронавируса. По словам экс-чемпиона мира, депутата Госдумы Анатолия Карпова, из-за протяженности во времени турнир в Екатеринбурге — исторический.

«Исторический момент наступил, мы начинаем вторую часть самого длинного в истории шахмат турнира», — сказал Карпов. В кулуарах пересказывали историю, что некоторое время назад турнир претендентов хотели перенести из Екатеринбурга в Грузию, но гроссмейстер, используя свой авторитет, убедил международную федерацию (ФИДЕ), что второй круг, несмотря на коронавирус, должен пройти также в столице Урала.

А бывший вице-премьер РФ, глава ФИДЕ Аркадий Дворкович в разговоре с URA.RU подтвердил это: «Если осенью [2020-го] еще была реальная возможность, что турнир уйдет в Боржоми, то весной мы понимали, что пандемия пойдет на спад и эпидситуация улучшится. К этому всему добавьте настойчивость Анатолия Евгеньевича Карпова, который категорически настаивал на Екатеринбурге, и вот мы проводим турнир в этом замечательном городе».

Аркадий Дворкович (по центру) открыл турнир в Екатеринбурге во второй раз Фото: Анна Майорова © URA.RU

Первый замгубернатора Александр Высокинский обратил внимание, что власти не тратят на этот турнир бюджетные средства, и поблагодарил главного партнера мероприятия — ГК «Сима-ленд» во главе с бизнесменом Андреем Симановским. «Это турнир первый за историю Екатеринбурга, мы делаем его вместе с бизнесом, не используя бюджетных средств. Конечно, слова благодарности Андрею Моисеевичу Симановскому и „Сима-ленду“ за то, что мы можем гордиться, что в Свердловской области и Екатеринбурге есть социально ответственный бизнес, который смотрит вперед», — сказал Высокинский.

Второй круг турнира претендентов завершится 27 апреля. При равенстве очков у кандидатов на мировую шахматную корону 28 апреля пройдет тай-брейк.

Поднявшись на второй этаж «Хаятта» перед торжественной церемонией, VIP-гости проследовали в комнату, куда не пустили посторонних. По данным агентства, участники приватной беседы обсуждали популяризацию шахмат. Андрей Симановский (слева) предложил поставить в каждый двор Екатеринбурга по игровому столу (стоимость одного — около 20 тысяч рублей). Аркадий Дворкович (справа), говорят, поддержал идею Фото: предоставлено Федерацией шахмат Свердловской области

В целом, разговор получился представительным Фото: предоставлено Федерацией шахмат Свердловской области

Вспоминая на сцене свою молодость, Анатолий Карпов рассказал, что в его времена турниры напоминали марафон — каждому надо было сыграть 28 партий. Но из-за того, что турнир 2020-года был перенесен на год, только-только начавшись, его участникам также нелегко, признал легендарный спортсмен Фото: Анна Майорова © URA.RU

В отличие от своих товарищей, Андрей Симановский (кстати, возглавляющий свердловскую федерацию шахмат) в приветственной речи был лаконичен: «Все слова уже сказаны. Я очень рад, что в нашем городе впервые собрались лучшие шахматисты мира. Спасибо» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Он же сделал первый символический ход — в матче между Кириллом Алексеенко и Александром Грищуком (оба представляют Россию) Фото: Анна Майорова © URA.RU

А затем партии за еще тремя столами открыли Анатолий Карпов (на фото), Александр Высокинский и Аркадий Дворкович Фото: Анна Майорова © URA.RU

Победитель турнира претендентов определится 27 или 28 апреля. С 24 ноября по 16 декабря он сразится за мировую шахматную корону с Магнусом Карлсеном во время всемирной выставки «Экспо» в Дубае Фото: Анна Майорова © URA.RU