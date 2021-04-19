19 апреля 2021
18 апреля 2021
17 апреля 2021

Назначен новый гендиректор Фонда развития Югры

© Служба новостей «URA.RU»
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Аксессуары чиновников Курган, кафеев евгений, портфель кафеева, вип
С сегодняшнего дня Сергей Афанасьев приступил к обязанностям генерального директора Фото:

Должность генерального директора Фонда развития Югры получил Сергей Афанасьев. С сегодняшнего дня он приступил к своим обязанностям. Об этом URA.RU сообщили в Фонде развития Югры.

«Наблюдательный совет утвердил на должность генерального директора Фонда развития Югры Сергея Афанасьева. К своим обязанностям он приступил сегодня, 20 апреля», — сказано в сообщении.

Сергей Афанасьев семь лет проработал в Фонде развития Югры на различных руководящих должностях, в том числе на месте заместителя генерального директора по аналитике и экспертизе. «В разные годы Сергей Афанасьев работал на руководящих должностях промышленных компаний и кредитных организаций. Входит в состав совета директоров АО „Югра-Экология“ и наблюдательного совета Фонда научно-технологического развития Югры», — добавили в Фонде развития Югры.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО назначила себе двух новых замов. Генеральный директор Фонда развития Югры Роман Генкель получил должность вице-губернатора и директора департамента экономического развития, а гендиректор страховой компании «Югория» Алексея Охлопкова стал первым заместителем.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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