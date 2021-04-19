Ранее горадминистрация уже предупреждала о снижении пропускной способности дорог из-за новых федеральных ГОСТов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу подготовил ряд предложений по снижению аварийности на дорогах. Как сообщил на заседании комиссии гордумы по безопасности жизнедеятельности глава ОГИБДД Вадим Буйдалин, основное предложение полиции — запретить левые повороты на ряде перекрестков. Вице-мэр Екатеринбурга по транспорту Алексей Бубнов предупредил о неприятных последствиях такого решения.

По словам Буйдалина, рост числа ДТП в январе—марте 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 10,7%, в апреле — порядка 25%. «Большую проблему вызывают ДТП на регулируемых перекрестках. На пяти из них зафиксирована повторность: Большакова-8 Марта, Амундсена-Объездная, Космонавтов-Ильича, Фрезеровщиков-Куйбывшева, Ильича-Победы. По каждому такому участку мы предложения [в администрацию] готовим. Но главное — это разделять транспортные потоки, потому что более 90% ДТП связано с непредоставлением преимущества при левых поворотах. [Поэтому] основное из предлагаемых мероприятий — запрет левого поворота», — сказал Буйдалин.

Он отметил, что на ряде перекрестков левые повороты уже отменили, и «это благоприятно сказалось на аварийности». Речь идет о перекрестках улиц Малышева-Софьи Ковалевской, Амундсена-Академика Вонсовского, Мельникова-Ключевская. Сейчас ГИБДД планирует сделать то же самое на пересечениях Пестеревского переулка и ул. Репина, 22 Партсъезда-40 лет Октября, Блюхера-Мира, Восточная-Ангарская и Луначарского-Короленко.

«Конечно, их [левые повороты] надо запрещать. Основные ДТП — с пострадавшими и погибшими — из-за левых поворотов. Но это еще больше снизит пропускную способность наших улиц. Если взять, например, улицу Малышева, человеку надо будет развернуться и потом вернуться обратно. Все эти мероприятия — это, конечно, безопасность, но увеличит пробки в городе», — предупредил Бубнов. Каким будет окончательное решение властей, пока не ясно.