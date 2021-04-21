Матвиенко назвала сроки снятия коронавирусных ограничений

При активной вакцинации россиян от коронавирусной инфекции уже осенью возможно снятие ограничительных мер. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«С развитием массовой вакцинации к осени будет коллективный иммунитет, и к осени ограничения будут отменены», — цитирует Матвиенко ТАСС. При этом сенатор подчеркнула, что сам коронавирус никуда не денется и перейдет в разряд сезонных заболеваний.
Ранее о важности вакцинации в борьбе с коронавирусом в ежегодном послании Федеральному собранию высказался президент РФ Владимир Путин. По его словам, только с помощью прививки можно в дальнейшем сформировать у россиян коллективный иммунитет к инфекции.
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