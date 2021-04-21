Матвиенко назвала сроки снятия коронавирусных ограничений

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, матвиенко валентина
Валентина Матвиенко допустила снятие коронавирусных ограничений этой осенью при активной вакцинации Фото:
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Коронавирус COVID-19

При активной вакцинации россиян от коронавирусной инфекции уже осенью возможно снятие ограничительных мер. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«С развитием массовой вакцинации к осени будет коллективный иммунитет, и к осени ограничения будут отменены», — цитирует Матвиенко ТАСС. При этом сенатор подчеркнула, что сам коронавирус никуда не денется и перейдет в разряд сезонных заболеваний.

Ранее о важности вакцинации в борьбе с коронавирусом в ежегодном послании Федеральному собранию высказался президент РФ Владимир Путин. По его словам, только с помощью прививки можно в дальнейшем сформировать у россиян коллективный иммунитет к инфекции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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