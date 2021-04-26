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Пермский экс-министр остался без работы

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства. Пермь, козюков александр
Александр Козюков покинул пост руководителя пермского управления Россельхознадзора Фото:

Экс-министр сельского хозяйства Пермского края, глава управления Россельхознадзора по краю Александр Козюков покинул должность. Последним его рабочим днем стал минувший понедельник.

«Козюков уволился в связи с сокращение кадров и оптимизацией структуры ведомства. Вчера был его последний рабочий день», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на слова Козюкова. Получить оперативный комментарий в пресс-службе управления Россельхознадзора края URA.RU не удалось, агентство направило туда запрос. Ранее стало известно, что пермское краевое управление Россельхознадзора вошло в состав управления по Кировской области и Удмуртии.

Козюков до назначения на должность руководителя управления Россельхознадзора по краю возглавлял министерство сельского хозяйства Прикамья. В 2019 году он уволился со своего поста. Сейчас экс-министр претендует на кресло депутата в краевом законодательном собрании. Он зарегистрировался на праймериз «Единой России».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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