Власти объяснили причины увольнения директора сургутского театра

Новый директор СМДТ Светлана Астраханцева приступит к выполнению обязанностей с 28 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Увольнение директора сургутского музыкально-драматического театра Тамары Лычкатой связано с результатами проверки учреждения и возбуждением уголовного дела коррупционной направленности среди руководства. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте культуры.

«В ходе проверки выявлены нарушения законодательства РФ в сфере противодействия коррупции, трудового законодательства, законодательства о закупках, финансовой дисциплины, допущенных в процессе производственно-хозяйственной деятельности за период с 2016 по 2020 годы. Документы по итогам внутренней проверки были переданы в правоохранительные органы с требованием провести соответствующую проверку на предмет наличия обстоятельств, свидетельствующих о коррупционной составляющей при осуществлении производственно — хозяйственной деятельности БУ „Сургутский музыкально-драматический театр“ и привлечь к уголовной ответственности виновных должностных лиц», — прокомментировали в депкультуры ХМАО.

Новым директором театра назначена начальник отдела хореографии Центра культуры и досуга трудящихся «Камертон» Светлана Астраханцева. Она, с точки зрения окружных властей, соответствует квалификационным требованиям, которые предъявляются к этой должности и имеет необходимый опыт работы. Новый руководитель СМДТ имеет звание «Заслуженный деятель культуры ХМАО». Источник URA.RU из сферы сургутской культуры считает, что это адекватное кадровое решение. «В Сургуте не так много людей, которые могли бы возглавить один из крупнейших в Югре театров. Астраханцева, пожалуй, действительно самый подготовленный для этого специалист. Театру нужно новое дыхание», — считает инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что в здании СМДТ 23 апреля проходили обыски с участием ОМОН. Замдиректора театра Александр Лычкатый, который приходится племянником руководителю учреждения, подозревается в получении взятки.