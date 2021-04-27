За голосованием свердловских бюджетников присмотрят их начальники

Бюджетники будут голосовать с рабочих компьютеров, утверждает источник Фото: Анна Майорова © URA.RU

В некоторых городах Свердловской области используют новую модель мобилизации бюджетников на электронные праймериз «Единой России» (пройдут в конце мая), сообщил источник URA.RU в областных структурах власти. По его словам, голосование за конкретных кандидатов будет проходить под присмотром руководителей муниципальных организаций с рабочих компьютеров.

«Если ранее с бюджетников только собирали логины и пароли от аккаунтов в Госуслугах (регистрация на этом сайте необходима для участия в праймериз — прим. URA.RU), то теперь возникла установка, что голосование будет проходить с компьютеров на рабочих местах. Чтобы руководители могли оперативно отчитываться городским властям о том, сколько человек и как проголосовали», — описал технологию источник. Он отметил, что в таком случае существует риск, что впоследствии логины и пароли сотрудников сохранятся на их рабочих устройствах. Другой собеседник агентства рассказал URA.RU, что подобную схему якобы можно встретить и в Екатеринбурге.

Первый источник также добавил, что бюджетников якобы запугивают тем, что их голосование можно будет отследить. «Но в действительности это не так, потому что сайт праймериз ЕР — федеральный, и все данные (кто и за кого проголосовал) будут уходить в Москву», — сказал инсайдер.

В пресс-службе свердловского отделения «Единой России» URA.RU заявили, что подобные жалобы в партию пока не поступали. «Такие методы работы мы не приветствуем. Нельзя, чтобы люди под присмотром голосовали. Любой человек может зарегистрироваться в качестве избирателя со своего домашнего компьютера и дома спокойно проголосовать. Если он не проголосует, это его личное право», — объяснили в партии.