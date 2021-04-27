Правозащитники предлагают ввести новый закон Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Свердловской области в год пандемии коронавируса выросло число случаев насилия в семье. Чтобы снизить количество преступлений, общественники предлагают внести работу по перевоспитанию абьюзеров в закон, предложения по которому собирает свердловский омбудсмен, член СПЧ пре президенте Татьяна Мерзлякова. Об этом шла речь на пресс-конференции «Интерфакс-Урал».

За 2020 год в регионе зафиксировано более четырех тысяч бытовых преступлений, сообщила преступлений старший инспектор управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД по Свердловской области Наталья Николаева. Президент межрегиональной общественной организации по содействию семьям с детьми в трудной жизненной ситуации «Аистенок» Лариса Лазарева уточнила, что только в их организации число обращений выросло за год на треть — с 300 случаев до 396.

«Декриминализация побоев и пандемия просто развязали руки. Люди сбрасывают напряжение в семье», — подчеркнула директор центра поддержки инициатив в области семьи «Урал» Ольга Селькова. Она отметила, что число сообщений о сексуальных преступлениях в отношении детей выросло на четверть. По ее мнению, необходима работа специалистов по управлению гневом, поскольку разводы не всегда решают проблемы. «Парню 28 лет, у него пятая жена и он ее тоже бьет», — привела она пример. По словам Сельковой, среди мужчин, которые прошли курсы по управлению гневом удалось получить впечатляющие результаты: на 100% снизилось насилие в отношении детей и на 70% по отношению к женам.

Татьяна Мерзлякова заявила, что готова принять все предложения для внесения в новый закон о насилии, работу над которым ведут законодатели. В то же время она отметила, что сроки его появления, а также что конкретно будет отражено, прогнозировать пока сложно.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Первоуральска Вячеслав Попов приговорен к 17 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев за убийство жены, которую зарезал на пороге мирового суда. Ранее жена жаловалась на домашнее насилие.