Евгений Маленкин отказывается комментировать слухи о гибели племянника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителем Екатеринбурга, найденным мертвым с отрезанными гениталиями на берегу Нижнеисетского пруда, оказался 26-летний предприниматель Максим Маленкин — племянник бывшего вице-президента фонда «Город без наркотиков» Евгения Маленкина. Об этом URA.RU сообщил источник в свердловском управлении СКР и подтвердил собеседник в окружении молодого человека.

«Погибший — Максим Маленкин, начинающий бизнесмен, фанат саморазвития. Вечером [26 апреля] незадолго до смерти он забрался на чужой садовый участок. Был без одежды и в крови, вел себя неадекватно. Когда его увидел хозяин участка, Маленкин сбежал к пруду, чтобы помыться. На берегу он скончался», — рассказал инсайдер. Знакомый Маленкина в беседе с агентством допустил, что в окружении парня «бывали наркотики».

Главный нарколог УрФО Антон Поддубный в разговоре с URA.RU не исключил, что обстоятельства смерти юноши указывают на влияние психотропов. «В процессе употребления психоактивных веществ возможно появление галлюцинаций. Человек может быть опасен как для себя, так и для окружающих», — сказал врач, уточнив, что пока невозможно предположить, что именно мог употреблять погибший.

Евгений Маленкин отказался обсуждать эту информацию. Услышав вопрос корреспондента URA.RU, он бросил трубку. В СКР подробности дела не комментируют.

Труп молодого мужчины с признаками насильственной смерти нашли на берегу Нижнеисетского пруда вечером 26 апреля. Рядом с телом обнаружили окровавленный сельскохозяйственный серп. По версии источников URA.RU, причиной смерти стал суицид, по официальным данным СКР — переохлаждение.

Маленкин-старший долгое время был ближайшим соратником бывшего главы фонда «Город без наркотиков», экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. В 2015 году Маленкина приговорили к четырем годам колонии за незаконное лишение свободы реабилитанток фонда.