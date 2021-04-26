Труп на берегу Нижнеисетского пруда в Екатеринбурге нашли очевидцы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге вечером 26 апреля на берегу Нижнеисетского пруда нашли молодого окровавленного мужчину с признаками насильственной смерти. У трупа отсутствовали гениталии, По версии силовиков из полиции установили, что причиной смерти стал суицид. По данным СКР — переохлаждение.

«Смерть не была насильственной. Найдены свидетели произошедшего, в возбуждении уголовного дела по факту убийства будет отказано. Вскрытия тела пока не производилось, причина произошедшего будет ясна после аутопсии», — рассказал источник URA.RU в полиции.

В пресс-службе свердловского главка МВД подтвердили ненасильственный характер смерти, уточнив, что погибшему было 26 лет, он был не судим и не состоял на учете. Вещи погибшего, включая смартфон, оказались нетронутыми, в их числе нашли окровавленный сельскохозяйственный серп. Подробности в СКР не комментируют.