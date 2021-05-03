Мэрия Челябинска ответила на претензии семьи экс-губернатора

Семья Бориса Дубровского снова судится с мэрией Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска не намерена платить деньги управляющей компании дочери экс-губернатора области Бориса Дубровского. Администрация города не согласна с суммой, которую УК просит заплатить за содержание общего имущества в многоквартирных домах. Об этом URA.RU сообщили в комитете по управлению имуществом и земельным отношениям мэрии.

Компания «Мой дом» дочери Дубровского Анны ранее обратилась в арбитражный суд области. УК хочет взыскать с администрации деньги за содержания хозимущества в многоквартирных домах №49 по улице Агалакова и №6-в по улице Хохрякова.

«УК обратилась в арбитражный суд с заявлением о взыскании расходов за содержание общего имущества в многоквартирных домах. Отсутствие оплаты обусловлено наличием возражений относительно выставленной управляющей компанией суммы», — заявили URA.RU в комитете мэрии Челябинска.

УК «Мой дом» обслуживала ряд муниципальных квартир в нескольких многоквартирных домах Челябинска, чьим собственником является муниципалитет. Сейчас фирма намерена взыскать задолженность за период с 1 августа по 31 декабря 2020 года, включая пени. Предварительное судебное заседание состоится 27 мая.

Ранее компании дочери Дубровского удалось отсудить более миллиона рублей за оплату услуг ЖКХ по аналогичному иску. Первый судебный процесс мэрия Челябинска проиграла и попыталась обжаловать из-за возражений относительно суммы долга. Суд повторно встал на сторону обслуживающей организации.