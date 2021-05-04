Пострадавшую заманили в лес в окрестностях Краснотурьинска Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В поселке под Краснотурьинском 23 апреля школьники подозреваются в изнасиловании девятилетней девочки. Мальчиков, якобы совершивших преступление, было трое: активному насильнику исполнилось 12 лет, его подельникам 10 и семь лет, они — братья, все из неблагополучных семей. Эти и другие подробности сообщил URA.RU источник, близкий к правоохранительным органам.

«Сейчас девочка находится в больнице, ей наложили 11 швов», — сообщил собеседник агентства. По словам местных жителей, школьники заманили девочку в лес под предлогом «развести костер». Двое младших детей держали девочку, в то время как третий, старший из них совершил преступление.

Жители поселка рассказали агентству, что жертва насилия очень добрая и спокойная. В основном девочка ходила на улицу с братом, но в тот день оказалась одна. Несмотря на то, что подозреваемый подросток и его подручные воспитываются в неблагополучных условиях, ранее никто из них на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоял.

По факту происшествия ведущий адвокат юридической фирмы «Магнат» Сергей Колосовский сообщил URA.RU, что ответственность за детей будут нести их родители. В следственном комитете по Свердловской области комментировать ситуацию отказались.