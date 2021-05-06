06 мая 2021
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04 мая 2021

На Челябинскую область надвигаются заморозки

© Служба новостей «URA.RU»
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Цветёт черемуха, к похолоданию . Челябинск
Со цветом черемухи в область придут заморозки Фото:

В Челябинской области ночь 8 мая ждут понижения температуры до 2 градусов холода. Об этом сообщается на сайте Челябинского гидрометеоцентра. Аномальная жара в ряде территорий сохраняется, с опасностью лесных пожаров.

«Ночью 8 мая в низинах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 2 градусов», — говорится в сообщении. При этом до 10 мая в большинстве районов региона сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале). Запрет на въезд в леса продолжает действовать.

По данным Гисметео, в ближайшие десять дней дневные температуры в Челябинске не будут колебаться от 19 до 22 градусов тепла. Жаркая погода, до 26 градусов тепла, вернется к 15 мая.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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