На Челябинскую область надвигаются заморозки

Со цветом черемухи в область придут заморозки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области ночь 8 мая ждут понижения температуры до 2 градусов холода. Об этом сообщается на сайте Челябинского гидрометеоцентра. Аномальная жара в ряде территорий сохраняется, с опасностью лесных пожаров.

«Ночью 8 мая в низинах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 2 градусов», — говорится в сообщении. При этом до 10 мая в большинстве районов региона сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале). Запрет на въезд в леса продолжает действовать.

По данным Гисметео, в ближайшие десять дней дневные температуры в Челябинске не будут колебаться от 19 до 22 градусов тепла. Жаркая погода, до 26 градусов тепла, вернется к 15 мая.