Состав VIP, которые заняли места на главной трибуне парада в честь Дня Победы в Екатеринбурге, сильно изменился по сравнению с 2020 годом. Это отражает ротацию региональных элит.
В частности, в компании губернатора Евгения Куйвашева на памятник Ленину поднялись полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и митрополит Евгений. Для них этот парад — первый в новых статусах. Также на VIP-трибуне замечены представители командования ЦВО и других силовых структур региона, сенатор Эдуард Россель, спикер заксобрания Людмила Бабушкина, замы главы региона и председатель гордумы Игорь Володин. В делегацию первых лиц Свердловской области вошел нетипичный для таких мероприятий гость — президент Международной ассоциации бокса, генсек Федерации бокса России Умар Кремлев.
Все они появились на площади 1905 года примерно за полчаса до начала парада. Некоторые перед этим, по данным, URA.RU общались в кабинете Алексея Орлова.
С 2020 года состав VIP на трибуне значительно обновился. Полпред Владимир Якушев сменил Николая Цуканова. В 2020 году на трибуне присутствовал Александр Высокинский — на тот момент мэр Екатеринбурга. В этом году, будучи первым замгубернатора, он отсутствует — место чиновника занял новый мэр Алексей Орлов.
Рядом с губернатором, полпредом и командующим войсками ЦВО стоит новый митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). Он пришел на смену митрополиту Кириллу (Наконечному). Свердловский сенатор Аркадий Чернецкий, который присутствовал на параде 2020 года, в 2021 году отсутствует.
Главной особенностью нынешнего парада по сравнению с 2020 годом является отсутствие масок на лицах участников. В 2020 году в связи с пандемией коронавируса ношение масок было обязательным. Стоит отметить, что масочный режим в Свердловской области, согласно указу губернатора №100, официально продолжает действовать.
На параде 2021 года присутствуют ветераны: они занимают первые два ряда трибун. Однако ветеранов намного меньше, чем в докоронавирусные годы. Как и ранее, пожилых людей доставили на трибуны на УАЗах, за рулем которых сидели водители в форме времен Великой Отечественной.
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