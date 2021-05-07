Состав свердловских VIP на трибуне сильно изменился по сравнению с прошлыми годами Фото: Анна Майорова © URA.RU

Состав VIP, которые заняли места на главной трибуне парада в честь Дня Победы в Екатеринбурге, сильно изменился по сравнению с 2020 годом. Это отражает ротацию региональных элит.

В частности, в компании губернатора Евгения Куйвашева на памятник Ленину поднялись полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и митрополит Евгений. Для них этот парад — первый в новых статусах. Также на VIP-трибуне замечены представители командования ЦВО и других силовых структур региона, сенатор Эдуард Россель, спикер заксобрания Людмила Бабушкина, замы главы региона и председатель гордумы Игорь Володин. В делегацию первых лиц Свердловской области вошел нетипичный для таких мероприятий гость — президент Международной ассоциации бокса, генсек Федерации бокса России Умар Кремлев.

Трибуна свердловских VIP в 2021 году заполнена значительно плотнее, чем в 2020. Практически все — без масок Фото: Анна Майорова © URA.RU

Все они появились на площади 1905 года примерно за полчаса до начала парада. Некоторые перед этим, по данным, URA.RU общались в кабинете Алексея Орлова.

С 2020 года состав VIP на трибуне значительно обновился. Полпред Владимир Якушев сменил Николая Цуканова. В 2020 году на трибуне присутствовал Александр Высокинский — на тот момент мэр Екатеринбурга. В этом году, будучи первым замгубернатора, он отсутствует — место чиновника занял новый мэр Алексей Орлов.

Рядом с губернатором, полпредом и командующим войсками ЦВО стоит новый митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). Он пришел на смену митрополиту Кириллу (Наконечному). Свердловский сенатор Аркадий Чернецкий, который присутствовал на параде 2020 года, в 2021 году отсутствует.

Главной особенностью нынешнего парада по сравнению с 2020 годом является отсутствие масок на лицах участников. В 2020 году в связи с пандемией коронавируса ношение масок было обязательным. Стоит отметить, что масочный режим в Свердловской области, согласно указу губернатора №100, официально продолжает действовать.

Масочный режим в 2020 году Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Масочный режим в 2021 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

На параде 2021 года присутствуют ветераны: они занимают первые два ряда трибун. Однако ветеранов намного меньше, чем в докоронавирусные годы. Как и ранее, пожилых людей доставили на трибуны на УАЗах, за рулем которых сидели водители в форме времен Великой Отечественной.

Ветеранов доставили на трибуны на УАЗах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Командующий войсками ЦВО Александр Лапин принимает рапорт о готовности к параду Фото: Анна Майорова © URA.RU

Почетный караул проносит по площади 1905 года Знамя Победы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Колонне бронетехники предшествует казачий эскадрон в форме времен Великой Отечественной войны Фото: Анна Майорова © URA.RU

По главной площади Екатеринбурга прошли военнослужащие ЦВО Фото: Анна Майорова © URA.RU

Военные пронесли знамена своих частей Фото: Анна Майорова © URA.RU

В параде приняли участие женщины-военнослужащие и сотрудницы силовых структур Фото: Анна Майорова © URA.RU

Следом за пешими каре военных и силовиков на площадь въехала бронетехника Фото: Анна Майорова © URA.RU

Гусеничная техника «обута» в прорезиненные «башмаки», чтобы уберечь дорожное покрытие Фото: Анна Майорова © URA.RU