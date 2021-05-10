Свердловские власти ждут роста числа больных COVID после майских

Павел Креков посетовал на плохую дисциплину у свердловчан Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области после майских праздников может вырасти число заболевших коронавирусом. О возможном росте из-за пренебрежения мерами профилактики сообщил замгубернатор Павел Креков во время брифинга по итогам заседания оперштаба, который транслировался в соцтети «В Контакте».

«Возможно увеличение числа заболевших, потому что, к сожалению, я не видел соблюдения мер», — заявил Креков. В то же время он отметил, что число заболевших снизилось. Это он связал с успешным ходом вакцинации.

По данным Крекова, в ближайшее дни число свердловчан, привитых первым компонентом вакцины, достигнет полмиллиона человек. При этом, по данным исследований Роспотребнадзора, иммунитет имеют около 40% жителей региона. «Это пока не те 60% которые мы ждем», — отметил замгубернатора.

Ранее URA.RU сообщало, что большей части екатеринбуржцев не удалось увидеть парад Победы в честь 76-летия со дня окончания Великой отечественной войны на центральной площади своими глазами. В этом году из-за пандемии коронавируса доступ был закрыт для большинства желающих.