В Благовещенске ученик пригрозил одноклассникам расстрелом

В Благовещенске поступил сигнал о возможной чрезвычайной ситуации в школе № 27. Поводом послужило сообщение одного из учеников учебного учреждения, пригрозившего устроить массовое убийство. Об этом сообщает «Амурская правда».
«Идет проверка, все службы уже работают. Детей на это время отправили по домам. Ситуация полностью под контролем. Речь идет только о данной школе. Прошу избегать спекуляций по этой теме», — цитирует мэра Олега Имамеева «Амурская правда».
Правоохранительные органы забили тревогу после сообщения в соцсетях. Молодой человек 2003 года рождения в комментариях к видео о событиях в Казани написал: «Завтра в 27-й школе я сделаю то же самое». Как сообщает следственный комитет, нарушителя уже задержали. Во время допроса он заявил, что «просто пошутил». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
На данный момент сообщается, что проверка завершена. Образовательный процесс возобновлен. Взрывоопасных предметов проверкой обнаружено не было, сообщили в администрации Благовещенска.
Ранее, в казанской школе №175 произошла стрельба. Ее совершил 19-летний Ильназ Галявиев. Он пронес в школу ружье и начал стрелять по ученикам. В результате погибли девять человек, десятки людей пострадали. Сообщает телеканал «360».
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