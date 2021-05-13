На горящей свалке в Березовском работают спасатели (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В городе Березовском в 15 километрах от Екатеринбурга произошел пожар на мусорном полигоне. Огонь распространился на площади в 600 квадратных метров, на месте работают спасатели. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«Сообщение о возгорании в Западной промзоне поступило в 04:43 по местному времени. В тушении задействованы четыре единицы техники, 14 человек личного состава и два трактора от объекта. В 07:40 возгорание было локализовано», — рассказали в ведомстве.

Тушение пожара продолжается. Предварительная причина возгорания пока не установлена. Первые версии будут составлены только после полной ликвидации огня.

Из-за пожара Березовский и его окрестности заволокло едким дымом. В начале недели, 10 мая, смог накрыл Екатеринбург. Власти Свердловской области связывали это с большими лесными пожарами в Курганской области. Там возле нескольких населенных пунктов начались крупные возгорания.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области