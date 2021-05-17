Свердловский губернатор пообещал сдержать рост цен на продукты

Евгений Куйввашев рассказал, что ведет переговоры с торговыми сетями Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал расширить список продуктов, цены на которые торговые сети должны сдерживать. Об этом он заявил на встрече с сельхозпроизводителями, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики правительства Свердловской области.

«С торговыми сетями сейчас ведем переговоры. Определили с каждой „социальный перечень“, в котором в среднем по 12 основных продуктов — молоко, хлеб, масло и так далее. Они обещают цены на них держать. Мы будем строго следить. Сейчас договариваемся этот перечень расширить — минимум вдвое», — заявил Евгений Куйвашев.

Ранее URA.RU сообщало, что в магазинах Свердловской области резко выросли цены на сахар-песок. С апреля прошлого года он подорожал более чем на 40%. Росстат также отчитывался о резком подорожании куриного мяса в Свердловской области.