17 мая 2021

Свердловский губернатор пообещал сдержать рост цен на продукты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Брифинг Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйввашев рассказал, что ведет переговоры с торговыми сетями Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал расширить список продуктов, цены на которые торговые сети должны сдерживать. Об этом он заявил на встрече с сельхозпроизводителями, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики правительства Свердловской области.

«С торговыми сетями сейчас ведем переговоры. Определили с каждой „социальный перечень“, в котором в среднем по 12 основных продуктов — молоко, хлеб, масло и так далее. Они обещают цены на них держать. Мы будем строго следить. Сейчас договариваемся этот перечень расширить — минимум вдвое», — заявил Евгений Куйвашев.

Ранее URA.RU сообщало, что в магазинах Свердловской области резко выросли цены на сахар-песок. С апреля прошлого года он подорожал более чем на 40%. Росстат также отчитывался о резком подорожании куриного мяса в Свердловской области.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...