22 мая 2021

NYT заявила о превосходстве России над США в ключевом регионе

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Москва, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Арктическая стратегия США «определенно изменится» при администрации Джо Байдена, считает NYT Фото:

Россия «обошла США» в освоении Арктики и усилении там своих оборонительных позиций. Все из-за того, что РФ вовремя обратила внимание на местные климатические изменения. Об этом сообщается в материале газеты The New York Times.

«Российское правительство „в отличие от Госдепартамента США в администрации [экс-президента Дональда] Трампа“ открыто признало наличие климатических изменений, приняв в октябре 2020 года Стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года», — пишет издание. Также отмечается, что в подписанном президентом РФ Владимиром Путиным указе упоминается «рост конфликтного потенциала в Арктике, требующий постоянного повышения боевых возможностей группировок войск ВС РФ», а также других воинских формирований в регионе.

В статье подчеркивается, что неравнодушие России к экологической ситуации в Арктике позволило стране обойти США. Однако автор статьи считает, что внимание России к Арктике продиктовано во многом экономическими соображениями. Так, он отмечает интерес Москвы к раскрытию в условиях таяния льдов потенциала Северного морского пути, а также освоению новых запасов ископаемых.

Ранее советника НАТО по специальным операциям на Украине Майкла Репасса впечатлили войска России на границе с Украиной. По заявлению военного, российское командование не полностью отвело войска, переброшенные ранее вдоль границы с соседним государством.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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