Советника НАТО впечатлили войска России на границе с Украиной

В НАТО назвали военные силы России «довольно смертоносными» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российская армия сохранила «довольно смертоносные силы» на границе с Украиной. Так о вооруженных силах РФ высказался генерал-майор Майкл Репасс, который является советником НАТО по специальным операциям на Украине.

По заявлению военного, российское командование не полностью отвело войска, переброшенные ранее вдоль границы с соседним государством. «Они сохранили довольно смертоносные силы в регионе и отвели лишь некоторые силы», — сказал Репасс газете The New York Times. По его мнению, войска «могут захотеть вернуться позже, когда время и обстоятельства будут более выгодными для России». Отмечается, что на границе с Украиной остаются около 80 тысяч военных РФ, уточняет сайт argumenti.ru.

В администрации президента США Джо Байдена уточнили, что постоянное присутствие войск на границе с Украиной они воспринимают, как ответ на западные учения и демонстрацию президентом РФ Владимиром Путиным, военной мощи, по которой он может сравниться и даже превзойти по численности войска НАТО. Учения, упоминаемые Белым домом, стартовали 4 мая, в них принимают участие 28 тысяч солдат США и Европы.

Ранее в МИД РФ сообщили, что силы НАТО стягиваются к границам с Россией. Вскоре в Минобороны объявили о переброске десанта и артиллерии РФ из Каспийского в Черное море.