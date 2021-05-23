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21 мая 2021

В Пермском крае утонули две 11-летние девочки

© Служба новостей «URA.RU»
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Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, заповедник, природа, горы, река юрюзань
Девочки находились на реке без присмотра взрослых Фото:

Следственные органы СКР Пермского края проводят проверку по факту гибели двух 11-летних девочек в поселке Яйва Александровского муниципального округа. Они утонули во время купания на реке, сообщается на сайте ведомства.

«23 мая 2021 года в посёлке во время купания в реке Яйва утонули две девочки 11 лет. По данному факту следственными органами СК РФ по Пермскому краю проводится доследственная проверка», — указано на сайте следкома.

Предварительно установлено, что дети находились возле реки без присмотра взрослых. Сейчас следственные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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