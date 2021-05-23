В Пермском крае утонули две 11-летние девочки

Девочки находились на реке без присмотра взрослых Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственные органы СКР Пермского края проводят проверку по факту гибели двух 11-летних девочек в поселке Яйва Александровского муниципального округа. Они утонули во время купания на реке, сообщается на сайте ведомства.

«23 мая 2021 года в посёлке во время купания в реке Яйва утонули две девочки 11 лет. По данному факту следственными органами СК РФ по Пермскому краю проводится доследственная проверка», — указано на сайте следкома.

Предварительно установлено, что дети находились возле реки без присмотра взрослых. Сейчас следственные органы выясняют обстоятельства произошедшего.