22 мая 2021
21 мая 2021
20 мая 2021

Площадь пожаров в ХМАО выросла в три раза за выходные

© Служба новостей «URA.RU»
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Площадь пожаров в ХМАО составила уже больше 2 тысяч гектар Фото:

В ХМАО за выходные в три раза выросла общая площадь пожаров. Большая часть из них пришлась на территорию Кондинского района. Об этом рассказали в пресс-службе департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО.

«Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Югры зарегистрировано 47 лесных пожаров общей площадью 2 тысячи 235 гектар. На территории автономного округа действуют 4 локализованных лесных пожара площадью 1288 гектар на территории Кондинского лесничества», — сказано в сообщении на сайте департамента.

В МЧС по ХМАО уточнили, что основной причиной возникновения пожаров стали погодные условия. «По предварительным данным все действующие пожары произошли от гроз. Но по всем пожарам будут проводиться проверки», — сказали в пресс-службе МЧС. Кроме того, количество пожаров выросло по сравнению с прошлым годом, в 2020 году число пожаров в тот же день составляло 38.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО объявлен режим повышенной готовности. Тогда губернатор ХМАО Наталья Комарова ввела в регионе режим повышенной готовности из-за лесных пожаров. На 21 мая площадь пожаров составила 740 гектаров.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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