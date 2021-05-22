Площадь пожаров в ХМАО выросла в три раза за выходные

Площадь пожаров в ХМАО составила уже больше 2 тысяч гектар Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ХМАО за выходные в три раза выросла общая площадь пожаров. Большая часть из них пришлась на территорию Кондинского района. Об этом рассказали в пресс-службе департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО.

«Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Югры зарегистрировано 47 лесных пожаров общей площадью 2 тысячи 235 гектар. На территории автономного округа действуют 4 локализованных лесных пожара площадью 1288 гектар на территории Кондинского лесничества», — сказано в сообщении на сайте департамента.

В МЧС по ХМАО уточнили, что основной причиной возникновения пожаров стали погодные условия. «По предварительным данным все действующие пожары произошли от гроз. Но по всем пожарам будут проводиться проверки», — сказали в пресс-службе МЧС. Кроме того, количество пожаров выросло по сравнению с прошлым годом, в 2020 году число пожаров в тот же день составляло 38.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО объявлен режим повышенной готовности. Тогда губернатор ХМАО Наталья Комарова ввела в регионе режим повышенной готовности из-за лесных пожаров. На 21 мая площадь пожаров составила 740 гектаров.