Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин начал утро понедельника с тренировки в лесу Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин опубликовал видео в Instagram, как он катается на велосипеде по лесу. Запись появилась в сторис социальной сети.

«Утренняя тренировка. #начинайпонедельникправильно», — написал Махонин в сторис. На записи видно, как пермский губернатор в спортивной одежде катается по сосновому лесу.

В апреле 2021 года также после выходных в сторис Махонина было опубликовано видео, где он занимается в спортзале. Там губернатор показывал, как нужно держать «планку». Также Махонин выполнил другие упражнения: пресс, «уголок», «складку с продавливанием», запрыгивание на тумбу и махи гирей.

В феврале губернатор края принял участие в хоккейном матче на Красной площади в Москве. Известно также, что Махонин увлекается рэгби.