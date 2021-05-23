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Пермский губернатор уехал на велосипеде в лес. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Приезд Министра труда Антона Котякова 25 августа 2020 г. Пермь., махонин дмитрий, котяков антон
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин начал утро понедельника с тренировки в лесу Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин опубликовал видео в Instagram, как он катается на велосипеде по лесу. Запись появилась в сторис социальной сети.

«Утренняя тренировка. #начинайпонедельникправильно», — написал Махонин в сторис. На записи видно, как пермский губернатор в спортивной одежде катается по сосновому лесу.

В апреле 2021 года также после выходных в сторис Махонина было опубликовано видео, где он занимается в спортзале. Там губернатор показывал, как нужно держать «планку». Также Махонин выполнил другие упражнения: пресс, «уголок», «складку с продавливанием», запрыгивание на тумбу и махи гирей.

В феврале губернатор края принял участие в хоккейном матче на Красной площади в Москве. Известно также, что Махонин увлекается рэгби.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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