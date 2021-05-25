Специалист Минздрава назвал условия обязательной вакцинации

Регионы имеют право принимать решение об обязательной вакцинации Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российские регионы могут вводить обязательную вакцинацию от COVID в случае успешной реализации такого опыта в Якутии, перегруженности коечного фонда и распространения новых штаммов коронавируса. Об этом URA.RU рассказал главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

«Пока другие регионы смотрят на опыт Якутии и на то, как они смогут это решение реализовать, насколько оно будет успешным. На фоне роста заболеваемости, развертывания коечного фонда такое решение субъект принимать вправе. Одним из наиболее объективных показателей является загруженность коечного фонда, и, чтобы предупредить чрезмерную нагрузку на ресурсы здравоохранения, такой шаг имеет смысл», — сказал Токарев. Он отметил, что нельзя действовать, только глядя на заболеваемость, так как невозможно предугадать, как она изменится в ближайшее время. Также следует принимать во внимание распространения новых, более активно передающихся штаммов коронавируса, считает доктор медицинских наук.

Главный государственный врач по республике Саха (Якутия) Маргарита Игнатьева признала ситуацию, связанную с COVID-19, неблагополучной и постановила проводить иммунизацию в обязательном порядке. Работодателей, не организовавших вакцинацию, будут штрафовать на сумму от 200 тысяч рублей. Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила разработать предложения , связанные с обязательными прививками для населения. Впоследствии власти Якутии отказались от формулировки «обязательная вакцинация».