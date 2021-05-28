Уральские энергетики усиливают контроль за безопасностью

Сотрудники СУЭНКО в Курганской и Тюменской областях усилят работу над обеспечением безопасности электросетей. Энергетики станут чаще проводить рейды в поисках нарушений в охранных зонах, рассказали URA.RU в пресс-службе компании.
В охранных зонах электросетей действуют особые правила, пояснили в пресс-службе предприятия. Нарушения могут привести к несчастным случаям и нарушить работу энергообъектов. «Основное нарушение — это строительство в недопустимой близости от ЛЭП, а также складирование чего-либо под проводами воздушной линии. При обнаружении нарушения владельцу вынесут предписание устранить его. Постройки придется переносить на безопасное расстояние», — добавили в компании.
У ЛЭП охранная зона составляет от 10 до 20 метров, в зависимости от напряжения линии электропередачи, у подстанций — 10 метров вокруг ограждения объекта. В таких границах любая хозяйственная деятельность ведется с ограничениями. «В частности, садоводам важно помнить, что высота деревьев и кустарников не должна превышать 4 метров, а высота водной струи при поливе — 3 метров. Опасно для жизни делать набросы на провода, взбираться на опоры, запускать воздушных змеев рядом с электроустановкой», — рассказали в СУЭНКО. Там добавили, что, например, для строительства, капремонта, сноса зданий и даже посадки и вырубки деревьев необходимо письменное согласование сетевой организации. Потребители СУЭНКО могут обратиться с вопросами по номерам 8 800 700 86 72 (для жителей Тюменской области), 8 800 700 40 50 (для жителей Курганской области).
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