31 мая 2021

ФСБ задержала екатеринбуржца, собиравшегося сжечь дом. Фото, видео

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В Басманном суде на оглашении меры пресечения Ишаеву. Москва, фсб, маски-шоу, задержанный, конвоирование осужденного, задержание
Силовики задержали екатеринбуржца, который готовился сжечь дом (фото архивное) Фото:

Житель Екатеринбурга собирался сжечь квартиру, перед этим позвонив в приемную ФСБ. Соответствующее признание он сделал во время допроса.

«Хотел просто сжечь квартиру при помощи микроволновки», — рассказал задержанный во время допроса (видео есть в распоряжении URA.RU). Сотрудники ФСБ опубликовали кадры из квартиры екатеринбуржца. На них видно, как несколько баллонов с газом лежат в микроволновой печи.

Силовики задержали мужчину, планировавшего поджог, после его звонка. Однако злоумышленник заявил, что не помнит содержания телефонного разговора. Екатеринбуржец обвиняется в заведомо ложном сообщении о теракте. На него заведено уголовное дело по соответствующей статье. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

В пресс-службе ведомства URA.RU уточнили, что с 2020-го года произошло более 60-ти подобных случаев. Все, кто оставлял ложные сообщения о терактах, были наказаны. В ведомстве подчеркнули, что наказание по соответствующей статье предполагает лишение свободы или крупный штраф.

Екатеринбуржец пытался сжечь дом, поместив баллоны с газом в микроволновку
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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