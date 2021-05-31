Силовики задержали екатеринбуржца, который готовился сжечь дом (фото архивное) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Житель Екатеринбурга собирался сжечь квартиру, перед этим позвонив в приемную ФСБ. Соответствующее признание он сделал во время допроса.

«Хотел просто сжечь квартиру при помощи микроволновки», — рассказал задержанный во время допроса (видео есть в распоряжении URA.RU). Сотрудники ФСБ опубликовали кадры из квартиры екатеринбуржца. На них видно, как несколько баллонов с газом лежат в микроволновой печи.

Силовики задержали мужчину, планировавшего поджог, после его звонка. Однако злоумышленник заявил, что не помнит содержания телефонного разговора. Екатеринбуржец обвиняется в заведомо ложном сообщении о теракте. На него заведено уголовное дело по соответствующей статье. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

В пресс-службе ведомства URA.RU уточнили, что с 2020-го года произошло более 60-ти подобных случаев. Все, кто оставлял ложные сообщения о терактах, были наказаны. В ведомстве подчеркнули, что наказание по соответствующей статье предполагает лишение свободы или крупный штраф.

Екатеринбуржец пытался сжечь дом, поместив баллоны с газом в микроволновку Фото: пресс-служба ФСБ