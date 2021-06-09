Юрист назвал способ получить налоговый вычет после COVID-19

Расходы на восстановление после перенесенной коронавирусной инфекции можно отчасти компенсировать за счет налоговых вычетов. Об этом рассказал налоговый адвокат компании Taxadvisor Виктор Андреев.
Он отметил, что налоговый вычет можно оформить за оплату санаторно-курортного лечения, покупку лекарств или лабораторные исследования. «Есть два вида медицинских услуг применительно к налоговому вычету — дорогостоящее лечение и все остальное. Список видов дорогостоящего лечения отдельно установлен правительством, там предел вычета — до двух миллионов рублей. Обычное лечение ограничено 120 тысячами рублей. Если вы оплачиваете лечение и у вас есть подтверждающие документы, вы можете оформить вычет », — сообщил Андреев в интервью радио Sputnik.
Кроме того, он отметил, что людям, перенесшим коронавирус, необходима физическая реабилитация. С января 2022 года можно будет оформить налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги, полученные в 2021 году, добавил юрист.
Ранее поправки в Налоговый кодекс одобрило правительство РФ. Госдума 7 апреля приняла в третьем, окончательном, чтении закон, который упростит порядок получения вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Также россияне могут вернуть до 15 600 рублей в год за занятия спортом в специализированных учреждениях, передает «
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