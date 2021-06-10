Суд принял решение по возможному убийце девушки из Березовского

Заседание по делу Марата Имашева проходило в Березовском городском суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Марат Имашев, которой подозревается в убийстве жительницы Березовского Александры Иньшиной оставлен под стражей на два месяца, до 8 августа. Соответствующее решение принято во время заседания Березовского городского суда Свердловской области.

«Суд принял решение о заключении Имашева под стражу на срок два месяца, по 8 августа 2021 года», — говорится в решении суда. Заседание транслировалось в прямом эфире в официальной группе суда в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что Имашев обвиняется в убийстве и разбое.

Иньшина пропала 6 июня. К ее поиску подключились волонтеры поисковой группы «Лизы Алерт». 9 июня они заявили об окончании поисков. В этот же день правоохранители обнаружили тело Иньшиной в зарослях крапивы на трассе Екатеринбург — Серов. Подозреваемого Имашева задержали и предъявили ему обвинение. Подозреваемый признался, что совершил преступление из-за долгов перед микрофинансовыми организациями. Он хотел забрать у убитой золотую цепочку. Во время допроса Имашев хотел покончить с собой.