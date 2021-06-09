В ХМАО девочка из приемной семьи дважды за день сбежала из дома

В Нижневартовске пропала 11-летняя девочка, на данный момент ее поиски не принесли результатов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) пропала 11-летняя девочка, это второй ее побег за сутки из приемной семьи. Сейчас ее поисками занимается около 200 волонтеров и силовики. Об этом URA.RU рассказала руководитель группы поиска Елена Толстенева.

«Вчера девочка вместе с братом ушла из дома, однако вечером их нашли и вернули домой. А через несколько часов девочка снова сбежала, только уже одна. Ее до сих пор не нашли. Оба ребенка из приемной семьи», — сказала Толстенева.

В 16 часов волонтеры планируют начать масштабные поиски. «На данный момент поиски не принесли результатов. На 16 часов будем объявлять большие сборы и прочесывать лес, к поискам присоединится департамент образования», — сказала Толстенева. На данный момент в поиске девочки волонтерам помогают кинологи с собаками, полиция, сотрудники МЧС и квадрокоптеры.

Ранее URA.RU писало, что в Березовском районе (ХМАО) нашли тела двух подростков, пропавших на рыбалке. Позже губернатор Югры Наталья Комарова выразила соболезнования семьям в связи с их гибелью.

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