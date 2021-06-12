Юрист раскрыл приемы мошенников при покупке квартиры россиянами

Андрей Некрасов советует не торопиться с заключением сделки Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Жертвой мошенников часто становятся россияне, которые покупают квартиру у наследников, или у тех, кто купил ее у наследников. Об этом сообщил адвокат, кандидат юридических наук Андрей Некрасов.

«Может оказаться, что хозяевами квартиры были какие-то одинокие люди, у которых не было родственников. Но по поддельным документам через цепочку сделок такая квартира выводится аферистами снова в оборот», — сказал Некрасов в интервью радио Sputnik. Юрист обратил внимание, что стоит насторожиться, если продавец торопит с заключением сделки.

«Люди спешат и не заказывают основную услугу — проверку юридической чистоты (недвижимости, — ред.), либо обращаются не к адвокатам, а к риелторам. Полностью проверить чистоту бывает невозможно, но попытаться можно», — сообщил Некрасов. По его словам, подозрительно, если продавец отказывается от проверки, не раскрывает все документы или не соглашается на выдачу доверенности. Юрист отметил, что мошенники часто предлагают скидки, чтобы ускорить оформление сделки. Аферисты могут придумать убедительные причины, почему они торопятся, сообщил он. Некрасов рассказал, что не всегда удается вернуть деньги, если вы стали жертвой мошенников. По его словам, человек часто лишается денег и квартиры в таких ситуациях.

Ранее стало известно, кто может получить бесплатную квартиру. Жилье положено льготным категориям и тем, кто встал в очередь. С 2005 года в очередь могут встать только малоимущие.