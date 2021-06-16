В ХМАО мэрия берет на работу куратора строек с уголовным прошлым

На должность главы УКСа Сургутского района рассматривается Олег Зиновьев, который был фигурантом уголовного дела Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Власти Сургутского района решили взять на работу директором МКУ «Управление капитального строительства Сургутского района» экс-чиновника из Астрахани Олега Зиновьева, который был фигурантом уголовного дела. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к районной мэрии.

«Ожидается, что Зиновьев выйдет на работу в УКС Сургутского района на следующей неделе. Он работал в Астрахани первым заместителем главы администрации Ленинского района и против него было возбуждено уголовное дело. Он подозревался в превышении должностных полномочий из-за того, что в один и тот же день подписал муниципальный контракт и сразу же акт о выполненных работах. Но до суда дело так и не дошло», — сообщил инсайдер.

В пресс-службе администрации Сургутского района не стали комментировать URA.RU прошлое потенциального кандидата на должность руководителя управления капитального строительства. «Документы о назначении на должность нового начальника УКСа ещё не подписаны. Кандидатура Олега Зиновьева нами действительно рассматривается», — заявили в мэрии. Прежний руководитель управления капитального строительства Сургутского района Александр Гребешок перешел на работу на аналогичную должность в мэрию Сургута.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургутского района Андрей Трубецкой взял на работу в качестве помощника экс-чиновника сургутской мэрии Антона Боровихина. Он уволился из городской администрации на фоне скандала с поддельным дипломом о высшем образовании.