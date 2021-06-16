Гознак привлечет IT-специалистов в свою лабораторию Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермская фабрика Гознака намерена сотрудничать с Сетевым IT-университетом, специалисты которого обучаются в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Об этом сообщается на сайте правительства края. По словам вице-премьера правительства Прикамья Алексея Черникова, студенты университета могут быть полезны в лаборатории цифровых решений, которую запустил Гознак.

«Лаборатория цифровых решений планирует сотрудничать как с высшими учебными заведениями, так и Сетевым IТ-университетом для подготовки потенциальных сотрудников», — сказал Черников. В дальнейшем студенты смогут трудоустроиться на предприятии.

Сейчас власти края и руководство печатной фабрики обсуждают условия и детали привлечения студентов IT-университета к работе в лаборатории. В ближайшее время лаборатория сконцентрируется на усовершенствовании государственной информсистемы, которая контролирует оборот драгметаллов и драгоценных камней (ГИИС ДМДК, разработка Гознака). Со временем линейку разрабатываемых продуктов на базе открытого центра планируется расширить.