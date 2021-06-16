16 июня 2021
15 июня 2021

Гознак в Перми начнет готовить IT-специалистов. Они помогут в контроле за оборотом драгметаллов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подписание Соглашения о создании и поддержке Федерального центра робототехники на базе пермского технопарка «Морион Digital» и ООО «Промобот» Пермь, робототехника, компьютер
Гознак привлечет IT-специалистов в свою лабораторию Фото:

Пермская фабрика Гознака намерена сотрудничать с Сетевым IT-университетом, специалисты которого обучаются в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Об этом сообщается на сайте правительства края. По словам вице-премьера правительства Прикамья Алексея Черникова, студенты университета могут быть полезны в лаборатории цифровых решений, которую запустил Гознак.

«Лаборатория цифровых решений планирует сотрудничать как с высшими учебными заведениями, так и Сетевым IТ-университетом для подготовки потенциальных сотрудников», — сказал Черников. В дальнейшем студенты смогут трудоустроиться на предприятии.

Сейчас власти края и руководство печатной фабрики обсуждают условия и детали привлечения студентов IT-университета к работе в лаборатории. В ближайшее время лаборатория сконцентрируется на усовершенствовании государственной информсистемы, которая контролирует оборот драгметаллов и драгоценных камней (ГИИС ДМДК, разработка Гознака). Со временем линейку разрабатываемых продуктов на базе открытого центра планируется расширить.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...