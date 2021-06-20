20 июня 2021

Источник: непривитых чиновников Екатеринбурга лишат денег

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Меры предосторожности по коронавирусу на входе в администрацию Екатеринбурга. Екатеринбург, термометр, эпидемия, градусник, профилактика, замер температуры, бесконтактный термометр, инфракрасный термометр
Режим коронавирусных ограничений в мэрии действует с весны 2020 года, к осени он был ослаблен Фото:
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Коронавирус COVID-19

Сотрудников администрации Екатеринбурга и районных управ, которые не поставили прививку от коронавируса, оставят без премий, сообщил источник URA.RU в горадминистрации. Другой собеседник агентства во властных структурах уточнил, таких чиновников также будут отправлять на удаленку.

«В подразделения [мэрии] спустилась установка, что непривитые сотрудники будут работать из дома и получать зарплату лишь в виде оклада — без ежемесячных и квартальных премий», — рассказал второй источник. Первый собеседник связывает санкции с тем, что число привитых в городской власти сейчас — менее 40%.

Пресс-секретарь горадминистрации Виктория Мкртчян рассказала URA.RU, что о подобных мерах воздействия не слышала: «Сегодня состоялось заседание городского штаба [по борьбе с коронавирусом]. Завтра планируется областной штаб. И от этого заседания мы ждем решений, связанных с режимом ограничений, профилактикой коронавируса. Пока решений областного оперштаба нет, о них [санкциях] говорить преждевременно».

О возможных ограничениях в отношении антипрививочников URA.RU сообщало еще 16 июня — со ссылкой на участников совещания под председательством замгубернатора по соцполитике Павла Крекова. Тогда источники в числе возможных мер воздействия на бюджетников называли лишение их отпусков.

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© Служба новостей «URA.RU»
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