23 июня 2021
22 июня 2021

Мишустин выделил сотни миллионов для жителей ХМАО с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие медцентра для пациентов с COVID-19. Краснотурьинск, Свердловская область, краснотурьинск, больница, медцентр, медицинский центр спасения
Деньги выделили на лечение заболевших коронавирусом Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Территориальному фонду обязательного медицинского страхования ХМАО правительство РФ выделило 251 млн рублей на лечение заболевших коронавирусом. Об этом рассказала глава региона Наталья Комарова в своем аккаунте в Instagram.

«Нашему фонду обязательного медицинского страхования выделены дополнительно — 251 млн руб. на оказание медицинской помощи лицам с заболеванием и (или) с подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией. Это решение Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина в поддержку предложений фракции „Единая Россия“ при обсуждении в Госдуме отчета Правительства РФ», — написала губернатор.

Ранее URA.RU писало, что Мишустин утвердил доплаты медикам ХМАО, ЯНАО и Тюменской области. Они будут получать повышенные выплаты за работу с ковид-пациентами.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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