Мишустин выделил сотни миллионов для жителей ХМАО с коронавирусом

Деньги выделили на лечение заболевших коронавирусом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Территориальному фонду обязательного медицинского страхования ХМАО правительство РФ выделило 251 млн рублей на лечение заболевших коронавирусом. Об этом рассказала глава региона Наталья Комарова в своем аккаунте в Instagram.

«Нашему фонду обязательного медицинского страхования выделены дополнительно — 251 млн руб. на оказание медицинской помощи лицам с заболеванием и (или) с подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией. Это решение Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина в поддержку предложений фракции „Единая Россия“ при обсуждении в Госдуме отчета Правительства РФ», — написала губернатор.

Ранее URA.RU писало, что Мишустин утвердил доплаты медикам ХМАО, ЯНАО и Тюменской области. Они будут получать повышенные выплаты за работу с ковид-пациентами.