23 июня 2021
22 июня 2021

В Перми фестиваль приостановил работу из-за коронавируса

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Виды Перми. г. Пермь, набережная, счастье не за горами, пермь
Работу фестиваля Пермского «Выходные на набережной» приостоновят Фото:
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Коронавирус COVID-19

Пермский фестиваль «Выходные на набережной. Новый сезон» приостановил свою работу в связи с рекомендациями Роспотребнадзора. Об этом сообщается на сайте администрации города Перми.

«О возобновлении фестиваля будет сообщено дополнительно. Сама набережная по-прежнему открыта для посетителей, однако просим вас соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты», — говорится в сообщении мэрии.

Фестиваль «Выходные на набережной. Новое время» начал свою работу 1 июня и должен был продлиться до 12 сентября. В рамках фестиваля на набережной Перми проводятся различные мероприятия вечером каждую пятницу, субботу и воскресенье. Ранее организаторы также перенесли на неопределенный срок фестиваль Red FEST в Перми, который должен был пройти 3 и 4 июля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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