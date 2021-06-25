Член банды Басаева получил третий пожизненный срок

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ОВД Гольяново. Москва, сизо, колючая проволока, колония, заключение, тюрьма, ИК
Рустан Ганиев признан виновным в нападении на десантников в 2000 году Фото:

Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Чечни Рустаму Ганиеву, участвовавшему в нападении на псковских десантников в 2000 году под руководством Шамиля Басаева. Боевика уже третий раз приговорили к пожизненному заключению. Информация об этом появилась на сайте Следственного комитета РФ.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих) […]с учетом предыдущих приговоров ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — говорится в сообщении.

Установлено, что 29 февраля 2000 года подсудимый в составе вооруженной банды Басаева и Хаттаба принял участие в нападении на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. При этом Ганиев из автомата Калашникова производил прицельные выстрелы в военнослужащих. В результате нападения погибли 84 военнослужащих, а четверым военнослужащим причинены ранения различной степени тяжести.

Ранее Ганиев был осужден за терроризм и посягательство на жизнь силовиков в Ингушетии. Преступления были совершены в 2002 и 2003 годах. Оба раза суд назначал наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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