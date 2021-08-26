Эсеры нашли способ вывести свердловчан из бедности

Реализация проекта рассчитана до 2027 года Фото: Владимир Андреев

Партия «Справедливая Россия — За правду» презентовала уникальный для России законопроект, который поможет вывести население Свердловской области из бедности. Предложение о введении ежемесячного базового дохода внесено в Кабмин РФ. Об этом на пресс-конференции заявил председатель Совета регионального отделения партии Андрей Кузнецов.

«Речь идет о механизме, который отсутствует в государстве, защищающего граждан от бедности. В Свердловской области впервые за три года резко снизились доходы граждан. В реальном выражении они упали на 10%. При этом повышаются цены. В регионе растет социальная напряженность и работающая бедность», — говорит Андрей Кузнецов.

Согласно официальной статистике, меньше прожиточного минимума в Свердловской области получают порядка 1,3 млн человек. Именно такую категорию населения называют «бедные работающие» — это малообеспеченные. Работающие бедные — которые работают, получают больше прожиточного минимума, но им не хватает денег закрыть базовые потребности. Представители партии считают, что ежемесячный базовый доход, размер которого равен 10 тысячам рублей, позволит россиянам жить более уверенно и спокойно, при этом решив свои финансовые проблемы.

«Это не поощрение иждивенчества. 10 тысяч не помогут человеку безбедно существовать. Сумма постоянного дохода позволит застраховаться от различных ситуаций. Вот этот доход — семейная помощь, чтобы человек смог свести концы с концами», — отмечает Андрей Кузнецов.

В случае принятия законопроекта, первые выплаты будут направлены на помощь многодетным семьям. В планах авторов, чтобы до 2027 года все жители России получали ежемесячный базовый доход.

По подсчетам «Справедливой России — За правду», на реализацию проекта потребуется порядка 17,5 триллиона рублей. Это практически годовой бюджет России. Для реализации плана партия предлагает изменить систему налогообложения экспортеров, таможенного контроля и других сфер, приносящих доход в казну страны.

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