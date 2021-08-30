Мэр Екатеринбурга высказался против парковки на площади 1905 года

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Алексей Орлов объезжает дорожные ремонты о объекты благоустройства. Екатеринбург , орлов алексей
Глава Екатеринбурга обещал убрать «Анапу» из центра города Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предложил сделать центральную площадь 1905 года общественным многофункциональным пространством. Об этом он сообщил на заседании совета неравнодушных горожан, передает корреспондент URA.RU.

«Может быть, не забросим идею: а что делать с нашей центральной площадью? Это место для парковки или общественного многофункционального пространства? Я считаю, что больше для пространства», — сказал Орлов.

Споры вокруг назначения территории на площади 1905 года идут давно. Обсуждения усилились после того, как в День города в центре Екатеринбурга появился парк. Часть жителей в социальных сетях делились мнением, что лучше оставить парк на площади 1905 года. Другая часть горожан напоминала, что на этом месте зимой обустраивают ледовый городок.

Заседание «Совета неравнодушных горожан» прошло в Екатеринбурге во второй раз. Основной темой на обсуждении 30 августа стало празднование 300-летия Екатеринбурга в 2023 году.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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