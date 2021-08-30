Евгений Куйвашев поручил обеспечить дровами жителей Верхней Салды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев предупредил главу Верхней Салды Константина Носкова о наказании, если жители города, пострадавшие от июльского потопа, не получат дрова к отопительному сезону. Глава региона пригрозил, что в этом случае мэр сам будет «складывать поленницы», сообщили URA.RU в департаменте информполитики области.

«Сегодня главное подготовить дома, попавшие в зону затопления, к зиме. Понимаю, что все озабочены подготовкой к запуску централизованных систем отопления в городах, но тут случай особый — людям надо обязательно помочь. До 1 сентября срок стоит главе организовать доставку дров всем, кому это необходимо. Не справится, сам приедет к вам поленницы складывать», — заявил Евгений Куйвашев.

31 августа губернатор во второй раз после потопа посетил Верхнюю Салду. В рамках рабочей поездки Куйвашев объявил, что выплаты от областного правительства получили 783 пострадавших горожанина. На это было направлено 22 млн рублей, еще 15 млн выделил благотворительный фонд корпорации «ВСМПО-Ависма».

Ранее в ходе этой поездки Куйвашев рассказал, что восстановление инфраструктуры Верхней Салды начнется в 2022 году. Объекты, требующие реконструкции, пройдут экспертизу, и после этого начнется работа над ними.

В начале июля из-за подъема уровня рек были затоплены Верхняя Салда и соседняя Нижняя Салда. Из-за угрозы жизни были эвакуированы более 400 человек. В правительстве Свердловской области пообещали пострадавшим жителям материальную помощь. Позже губернатор Куйвашев обещал, что помощь будет выделена в течение месяца, однако не все получили компенсацию.