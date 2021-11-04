Ученые назвали 7 полезных свойств народного средства от COVID

Имбирь помогает организму бороться с бактериями Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Имбирь, который россияне использовали для борьбы с коронавирусом, защищает от микробов, улучшает работу мозга, помогает снизить уровень сахара в крови и имеет другие свойства, благотворно влияющие на здоровье организма. Испанский журнал La Vida Lucida раскрыл в своем материале семь полезных свойств этого народного средства.

«Человечество использует полезные свойства имбиря более 5000 лет. В индийской и китайской медицине этот корень считался, пожалуй, самым ценным натуральным лекарством, „чудодейственной пилюлей“ от всех болезней», — пишет журнал. По данным издания, для того, чтобы ощутить на себе целебные свойства имбиря, народное средство стоит употреблять не менее одного раза в день. Добавлять имбирь можно в чай или еду.

Испанский журнал выделяет 7 полезных свойств природного лекарства:

Обеспечивает лучшую защиту от бактерий;

Улучшает память и скорость мысли;

Ограничивает активность патогенных бактерий, вызывающих заболевания десен, инфекции полости рта и корневых каналов;

Помогает снизить уровень сахара в крови;

Замедляет процесс старения;

Улучшает интимную жизнь, а также может помочь в борьбе с мужским бесплодием;

Уменьшает тошноту.

Ранее сообщалось, что в пандемию имбирь был популярен, как средство для борьбы с вирусом и профилактики заражения. Спрос на этот продукт обычно возрастает в осенний период. Врач Александр Мясников причислил к народным методам борьбы с коронавирусом также употребление в пищу углеводов.