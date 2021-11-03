В рестораны Екатеринбурга из-за QR-кодов приехала полиция

Полиция провела проверку в ресторанах совместно со свердловскими властями Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Нерабочие дни в России из-за пандемии коронавируса

В рестораны Italianpizza и Norra rök в Екатеринбурге пришла проверка полиции и свердловских властей. Об этом рассказали в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом. Ранее сообщалось, что в ресторанах отказались проверять QR-коды, однако проверка не обнаружила нарушений пропускного режима.

«С проверкой в рестораны [Italianpizza и Norra rök] выехали контрольные группы МинАПК, министерства общественной безопасности совместно с полицией. Информация была признана несоответствующий действительности», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале оперштаба.

Представители заведений объяснили сообщения в СМИ, где говорилось об отказе от QR-кодов. Администрация Italianpizza выпустила официальное опровержение, в котором предположила, что слух о нарушении распространен конкурентами в рамках черного пиара.

Представитель ресторана Norra rök уточнил, что сообщения заведения в Instagram касались не пропускного режима, а времени работы ресторана — до 23:00. После появлений сообщений в СМИ пост был удален. «По поводу Instagram — это все, конечно, фейк. Точно также проверяем QR-коды. Естественно, мы не можем без QR-кодов», — цитирует оперштаб слова управляющего рестораном Сергея Белимова.

Ранее появилась информация, что администрация Italianpizza и Norra rök разрешила гостям приходить без QR-кодов о вакцинации. Сообщения об этом якобы распространялись в социальных сетях.