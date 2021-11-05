Депутат попросила Путина закупить американскую вакцину от COVID

Американская вакцина Pfizer должна защитить детей от коронавируса, считает Дарья Беседина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

России необходимо закупить американскую вакцину Pfizer для вакцинации детей и подростков. Об этом президента России Владимира Путина попросила депутат Мосгордумы Дарья Беседина.

«В процессе борьбы с ковидом все как-то забыли об огромной группе людей, у которой защиты от болезни вообще нет — о детях и подростках. Они тоже болеют ковидом, но их совсем не вакцинируют — и никто с этим ничего не делает. На западе тех, кому нет 18, уже прививают вакциной Pfizer. Обратилась к президенту с просьбой ускорить испытания „Спутника V“, а до тех пор закупить Pfizer, чтобы защитить от ковида и несовершеннолетних», — передает слова Бесединой «Это Москвы».

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что детская вакцина от COVID-19 готова, пишет «Национальная служба новостей». По его словам, детская вакцина отличается тем, что это в пять раз разведенный «Спутник V». При этом академик РАН Виталий Зверев раскритиковал производство новой детской вакцины.