Пародиста Галкина обвинили в унижении украинского языка

Российский шоумен Максим Галкин унизил украинский язык и зачитал переработанную версию стихотворения Тараса Шевченко «Завет». С таким заявлением выступил украинский портал «Обозреватель».
Издание указывает, что инцидент произошел в одном из последних youtube-шоу «Музыкалити», которое ведет Галкин. Гостями выпуска стали шоумен Никита Джигурда и блогер из Киева Kyivstoner (Альберт Васильев).
По версии портала, Галкину якобы не понравилось, что артисты стали говорить на украинском языке и обсуждать Украину. «Сначала он попросил зрителей сменить настройки, чтобы переключиться назад на русский язык, а затем зачитал позорно переделанное стихотворение легендарного украинского поэта», — пишет издание.
На днях министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского юмориста Максима Галкина в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности. Он стал 259-м российским деятелем культуры, внесенным в данный перечень.
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