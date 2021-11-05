05 ноября 2021

Пародиста Галкина обвинили в унижении украинского языка

© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, галкин максим
На Украине обиделись на слова Максима Галкина в youtube-шоу «Музыкалити» Фото:

Российский шоумен Максим Галкин унизил украинский язык и зачитал переработанную версию стихотворения Тараса Шевченко «Завет». С таким заявлением выступил украинский портал «Обозреватель».

Издание указывает, что инцидент произошел в одном из последних youtube-шоу «Музыкалити», которое ведет Галкин. Гостями выпуска стали шоумен Никита Джигурда и блогер из Киева Kyivstoner (Альберт Васильев).

По версии портала, Галкину якобы не понравилось, что артисты стали говорить на украинском языке и обсуждать Украину. «Сначала он попросил зрителей сменить настройки, чтобы переключиться назад на русский язык, а затем зачитал позорно переделанное стихотворение легендарного украинского поэта», — пишет издание.

На днях министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского юмориста Максима Галкина в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности. Он стал 259-м российским деятелем культуры, внесенным в данный перечень.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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