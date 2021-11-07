Екатеринбуржцы пожаловались на распространение листовок, в которых похоронные службы предупредили, что не привитые от коронавируса горожане станут их клиентами. Такие сообщения появились в группах социальной сети «ВКонтакте».
«Не вакцинировался — ждем тебя!» — говорится в листовке, подписанной похоронными службами. Пользователей группы «[ЕКБ] Екатеринбург» в соцсети возмутила агрессивная акция. Они предположили, что кто-то решил пошутить или надавить на противников вакцинации.
Большинство прокомментировавших новость посчитали содержание материалов жестоким. Однако некоторые оценили листовки. «Агитация с юмором. Молодцы!» — написала пользователь Мария Баранова. Такие же листовки ранее получали жители других городов России. На аналогичные материалы жаловались в Волгоградской, Самарской и Ивановской областях.
URA.RU обратилось в региональный оперштаб по борьбе с COVID-19 и в департамент информационной политики Свердловской области. Ответов на момент публикации не поступало.
Решение об обязательной вакцинации от коронавируса в Свердловской области было принято 1 октября. Без документа о прививке нельзя попасть в большинство общественных мест.
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