Похоронные службы объявили не привитых от коронавируса горожан своими клиентами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Екатеринбуржцы пожаловались на распространение листовок, в которых похоронные службы предупредили, что не привитые от коронавируса горожане станут их клиентами. Такие сообщения появились в группах социальной сети «ВКонтакте».

«Не вакцинировался — ждем тебя!» — говорится в листовке, подписанной похоронными службами. Пользователей группы «[ЕКБ] Екатеринбург» в соцсети возмутила агрессивная акция. Они предположили, что кто-то решил пошутить или надавить на противников вакцинации.

Большинство прокомментировавших новость посчитали содержание материалов жестоким. Однако некоторые оценили листовки. «Агитация с юмором. Молодцы!» — написала пользователь Мария Баранова. Такие же листовки ранее получали жители других городов России. На аналогичные материалы жаловались в Волгоградской, Самарской и Ивановской областях.

URA.RU обратилось в региональный оперштаб по борьбе с COVID-19 и в департамент информационной политики Свердловской области. Ответов на момент публикации не поступало.

Решение об обязательной вакцинации от коронавируса в Свердловской области было принято 1 октября. Без документа о прививке нельзя попасть в большинство общественных мест.

Фото: «ВКонтакте»