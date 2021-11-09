Оперштаб ХМАО назвал самые опасные места округа во время эпидемии

На первом месте по риску торговые центры Фото: Екатерина Сычкова

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители ХМАО заражаются коронавирусом, в основном, в торговых центрах, общественным транспорте и в медицинских учреждениях. Об этом заявила главный санитарный врач ХМАО Майя Соловьева в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса.

«В ходе анализа поведенческих рисков на 44 неделе на первом месте продолжают удерживаться посещения торговых центров, на втором месте общественный транспорт, на третьем — медицинские организации», — рассказала Соловьева.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что среди заболевших 72,3% посещали объекты торговли, 33,8% — пользовались услугами транспорта и 13,3% посещали медицинские организации, еще 12.6% заболевших накануне посещали банки, МФЦ и почтовые отделения. При этом, по словам Соловьевой, порядка 15% жителей округа не используют маски в торговых точках, 10% — в транспорте, а реже всего люди носят маски в банках и на почте.

Ранее URA.RU сообщало, что доля детей среди заболевших коронавирусом в ХМАО превысила 10%. В регионе за минувшую неделю коронавирусом заразились 247 несовершеннолетних.