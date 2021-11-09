09 ноября 2021

Самая дорогая однушка в Екатеринбурге продается за 11 миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, жилые высотки антарес, жилой комплекс антарес
ЖК «Антарес» был построен в 2010 году Фото:

Однокомнатная квартира площадью 83,7 квадратных метров в Екатеринбурге (Свердловская область) выставлена на продажу за 11 490 000 рублей. Хоромы находятся на 22 этаже 27-этажного дома. Информация о продаже объекта появилась на сайте недвижимости «Циан».

«Продаю однокомнатную квартиру в ЖК „Антарес“ по адресу: город Екатеринбург, улица Шейнкмана 119. Площадь квартиры 83,7 квадратных метров. Стоимость 11 490 000 рублей. Квартира без ремонта. Прямоугольная правильная форма квартиры, позволит максимально полезно использовать пространство для функционального зонирования и ремонта», — сказано в объявлении.

Полностью действующая инфраструктура: продуктовый магазин, кафе, фитнес, детские образовательные учреждения. «Удачное расположение рядом с самым большим парком в центре Екатеринбурга, делает этот жилой комплекс желанным для ценителей прогулок на свежем воздухе», — отметил продавец.

Кредитный калькулятор на сайте «Циана» предлагает пробрести жилье в ипотеку на десять лет с первоначальным взносом 2 300 000 миллиона рублей и ежемесячным платежом 108 632 рублей. Ранее URA.RU писало, что стоимость однокомнатных квартир в Екатеринбурге (Свердловская область) выросла на 2%. Средняя стоимость квадратного места составляет 94 620 рублей. При этом квартир на вторичном рынке жилья Свердловской области становится меньше. За последние четыре недели зафиксировано снижение объема предложения на 5%.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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